Fred - Mailson Santana / Fluminense

FredMailson Santana / Fluminense

Publicado 07/04/2022 16:09

Rio - Após a conquista do Campeonato Carioca, Fred falou em tom de despedida da carreira e do Fluminense. Porém, de acordo com o portal "NetFlu", a diretoria tricolor ainda avalia a possibilidade de renovar o seu contrato que se encerra em julho até o final de 2022.

Segundo o portal, a ampliação do contrato do jogador é analisada pela importância do veterano no vestiário. Fred é um dos principais líderes do elenco do Tricolor, que conquistou recentemente o título do Campeonato Carioca.

Ídolo dos torcedores do Fluminense, Fred vem sendo reserva de Germán Cano e tem números bem distantes do que está acostumado na temporada atual. O centroavante atuou em nove jogos, não marcou nenhuma vez e foi expulso em duas oportunidades.

O portal ainda afirma que existe a possibilidade de Fred aceitar uma redução salarial para prorrogar o seu contrato. Quando voltou ao Fluminense no meio de 2020, o atacante acertou contrato até o meio de 2022 para se despedir no aniversário de 120 anos do clube carioca.