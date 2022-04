Ricardo Berna acende expectativas de nova fase de conquistas do Fluminense - Foto: Reprodução

Publicado 07/04/2022 13:21 | Atualizado 07/04/2022 14:30

Rio - Campeão carioca após dez anos, o Fluminense irá iniciar sua trajetória no Brasileiro de 2022 em boa fase. Contudo o ano do Tricolor já teve momentos complicados, como a eliminação para o Olimpia na pré-Libertadores e a venda de Luiz Henrique para o Betis, que revoltou parte dos torcedores. Porém, isso já parece ser parte do passado e contra o Santos, neste sábado, o clube das Laranjeiras entrará em campo em busca do quinto título da competição. Em entrevista ao Jornal O Dia, o ex-goleiro Ricardo Berna demonstrou que pode carregar as mesmas expectativas daqueles torcem das arquibancadas e que têm amor pelo time. Ao ser questionado sobre as ambições do Tricolor na Série A, o bicampeão brasileiro pelo Flu se mostrou otimista.

"O Fluminense é um dos maiores clubes do mundo e sempre entra com chances de título. Mas claro, depende de muitos fatores essa vertente. Tem os adversários com maior ou melhor investimento, tem o fator calendário, ambiente do vestiário, lesões, venda de atletas etc. Hoje o Fluminense é um clube que tem sua gestão organizada, grandes lideranças e focado em formar atletas. Como já ouvi dizer, e para mim faz sentido em partes: jogador ganha jogo, dirigente ganha campeonato. Vencer o estadual foi resultado de um elenco voltado para performar na Libertadores. Vencer o Brasileiro será resultado de planejamento, decisões acertadas e resiliência. As lideranças que o Flu tem no vestiário tem muita bagagem nesse tipo de conquista.", afirmou.

O desejo de conquistar o campeonato nacional pode ser ainda mais importante para o Tricolor, já que a última vez que levantou esta taça acontece há exatos 10 anos, antes da saída do patrocínio da Unimed. Ricardo Berna, que fazia parte daquele elenco, acredita que os reforços contratados para a atual temporada credenciam o Fluminense a voltar a disputar o título com boas chances.

"Certamente que pode ganhar! Mas, muita água vai passar debaixo dessa ponte. O Fluminense tem essa linha de revelar jogadores na base e, desde que saí de lá em 2013, vi isso se potencializar. Com essa mescla de jogadores experientes com jovens cheio de potencial e atitude, se encontrarem o 'como?' gerar entrosamento certamente dará liga e o Flu pode chegar na reta final com chances de conquista.", disse.

Ricardo Berna conhece bem Abel Braga, atual comandante do time. Os dois trabalharam juntos no Fluminense em duas passagens do técnico. Histórias e finais felizes foram compartilhados pelos dois. O ex-goleiro acredita no potencial do treinador em promover um gás a mais a fim de novas vitórias este ano.

"Tive a felicidade de trabalhar com esse cara. Ele tem muita personalidade, atitude e sabe conduzir o vestiário. Um grande treinador, estrategista e sabe ver o jogo. Além de ter uma sensibilidade incomum! O cara é fera e me deu bons conselhos quando decidi sair do clube em 2013.", afirmou antes de completar:

"Abel foi jogador, conhece os atalhos do campo e sabe competir em alto nível. Grande comandante que é pautado em sinceridade e transparência e muito bem assessorado pelo Leomir, sabem ler o jogo e ouvem também. Aprendi muito sobre humildade e comando trabalhando com eles! Tudo isso promove um ambiente de confiança que para mim é o que leva a conquistas.", finalizou.

