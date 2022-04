Detalhe do novo uniforme do Fluminense - Foto: Divulgação/Umbro

Publicado 07/04/2022 17:04

Rio - A foto divulgada pela Umbro, fornecedora de material esportivo do Fluminense, na última quarta-feira, que apresentava um detalhe do novo uniforme, não foi por acaso. De acordo com o jornalista Edgar Maciel de Sá, do portal "GE", a estreia da camisa será neste sábado, contra o Santos, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

A previsão é que a estreia do novo uniforme do Flu seja já neste sábado, contra o Santos, no Maracanã. https://t.co/4aB3TjYVPG — Edgard Maciel de Sá (@edmacieldesa) April 7, 2022

Ainda de acordo com o jornalista, o lançamento da nova camisa do Fluminense será nesta sexta-feira, dando a possibilidade para a estreia acontecer no sábado, contra o Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O segundo uniforme, que é o branco, pode ser lançado ainda em maio, enquanto a terceira, em comemoração aos 120 anos do clube, será lançada em julho, no mês de aniversário do Fluminense.