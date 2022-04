Comentarista sugere Ganso na Copa do Mundo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Comentarista sugere Ganso na Copa do MundoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 07/04/2022 17:30

Rio - As últimas atuações de Paulo Henrique Ganso tem deixado a torcida do Fluminense animada para o restante da temporada. E não são só os tricolores que estão empolgados. O jornalista Fábio Sormani sugeriu que o meio-campista esteja na lista de Tite para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

- Em 2010, a discussão era se Ganso e Neymar deveriam ir para a Copa. 12 anos depois, a discussão é a mesma. Você viu o que o Ganso jogou ontem? - disse Sormani durante o 'Futebol 90', da ESPN. Ganso fez dois bons jogos contra o Flamengo e ajudou o Tricolor a conquistar o titulo Carioca.

Paulo Henrique Ganso surgiu para o futebol junto com Neymar pelo Santos, em 2009, mas uma grave lesão no joelho atrapalhou a carreira do jogador. O meio-campista de 32 anos também somou passagens por São Paulo, Sevilla e Amiens. No Fluminense desde 2019, Ganso tem 115 jogos pelo clube e nove gols.