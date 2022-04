Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/04/2022 11:52

Rio - O Fluminense sofreu com a ausência de Paulo Henrique Ganso na estreia do Brasileirão, no último sábado, contra o Santos. Em coletiva após a partida, o técnico Abel Braga elogiou o desempenho do camisa 10, poupado por questões físicas, e disse que, se o meia estivesse em campo, a partida poderia não ter terminado em 0 a 0.

"Não gosto de falar isso, mas, com o Ganso, com certeza, pelo momento que ele está atravessando, poderia ser um pouquinho diferente. Não sei. Ou poderia ser pior. Porque o Santos entrou com três volantes. Dificultou bastante. Poderia ser difícil com ele também. Mas nesses últimos jogos, como o crescimento da equipe deu-se com ele e ele tem uma clarividência muito grande, não é de intensidade, mas é de uma inteligência rara", afirmou o treinador.

O ponto positivo é que Ganso não deve ser problema para a partida da próxima quarta-feira, contra o Junior Barranquilla-COL, pela Sul-Americana.

"O próximo jogo o Ganso joga. Apesar de que, hoje (sábado), já soube que ele foi treinar e chegou muitíssimo gripado, mas acredito que, quarta, vou poder contar com ele", disse Abel.