Germán CanoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 11/04/2022 12:00

Rio - O bom começo de temporada do Fluminense passa por dois jogadores estrangeiros: Jhon Arias e Germán Cano. A dupla começou o ano no banco de reservas, mas se tornou titular graças as boa atuações que vem realizando, sendo os dois artilheiros do Tricolor no ano. Nesta quarta-feira, os dois vão retornar para a Colômbia, pela segunda vez no ano, e desta vez, como titulares, tentaram seguir como protagonistas do clube das Laranjeiras na temporada.

Nascido no país, Jhon Arias, de 24 anos, chegou ao Fluminense no ano passado vindo do Independiente Santa Fe. Neste ano, vestiu a camisa tricolor na Colômbia contra o Millonarios, pela pré-Libertadores. O jogador começou no banco, mas entrou na segunda etapa e foi muito importante na vitória de virada do clube das Laranjeiras em Bogotá.

Já Germán Cano, de 34 anos, é argentino, mas tem uma grande história com a camisa do Independiente de Medelín. Neste ano, começou a partida contra o Millonarios, na Colômbia, no banco de reservas, mas acabou entrando ainda no primeiro tempo com a lesão de Fred. Em campo, o argentino foi decisivo, marcando o segundo gol da vitória fora de casa contra os colombianos na pré-Libertadores.

Jogos na Colômbia à parte, Cano e Arias vem sendo uma dupla decisiva e importante para o Fluminense na temporada. O argentino é o artilheiro do Tricolor com dez gols e ainda deu duas assistência. Já o colombiano está na segunda colocação, com seis gols e três assistências.