11/04/2022

Rio - Na véspera do fechamento da janela de transferências, o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, recebeu uma sondagem de clube da Série A. No entanto, apesar de ser reserva do arqueiro Fábio, que agarrou a vaga de titular, preferiu permanecer no Tricolor. A informação é do portal "NETFLU".

Ainda de acordo com o portal, o clube, que não teve o nome revelado, tinha o interesse de negociar uma contratação por empréstimo. Por outro lado, apesar de ter sido preterido pelo técnico Abel Braga, o goleiro preferiu continuar sendo o reserva imediato de Fábio.

Recentemente, Marcos Felipe ficou irritado após ser barrado pelo goleiro Fábio. A ideia inicial era de que jogador seria titular nas competições nacionais. No entanto, mesmo com a eliminação precoce na Libertadores com Fábio debaixo das traves, o arqueiro permaneceu no banco de reservas, incluindo nas duas finais do Carioca contra o Flamengo.