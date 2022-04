Ganso pode ser considerado peça fundamental no atual time do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 11/04/2022 13:10

Rio - O Fluminense teve seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, no último sábado, contra o Santos, e tinha a expectativa de vencer e estrear com pé direito. Porém, a partida não teve gols e terminou com o placar zerado para ambas as equipes. Em tentativa de imaginar o jogo diferente com a presença de Paulo Henrique Ganso, poupado, Nonato exaltou o companheiro de equipe.

"Faria falta em qualquer time do Brasil hoje, diferenciado, mas confiamos em qualquer um que entre no lugar dele, talvez mude um pouco a característica. Ele tem uma capacidade técnica e de cadenciar o jogo, algo que a equipe do Fluminense faz muito bem", falou na zona mista.

O jogador já se encontra recuperado do desconforto que levou à poupança no sábado. Segundo o treinador Abel Braga, o camisa 10 chegou muito gripado no treino anterior ao duelo contra o Santos, mas que acredita na recuperação dele e que vai poder contar com o atleta para a partida pela Sul-Americana, na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Junior Barranquilla-COL.