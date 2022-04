Felipe Melo - volante do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Felipe Melo - volante do Fluminense

Publicado 11/04/2022

Rio - O imóvel, em Barueri, na Grande São Paulo, do meio-campista Felipe Melo, do Fluminense, foi invadida por um homem, que alega ser ex-proprietário do imóvel. Na ocasião, foi utilizado um documento falso para entrar no condomínio do jogador. A informação é do "Brasil Urgente", da Band.

"Em 2019, o Felipe Melo e a Roberta compraram o imóvel. Os valores que eram pagos de aluguel passaram a ser pagos como parcela do imóvel e a todo momento o Felipe e a Roberta tentavam quitar esse imóvel, mas sempre havia um empecilho", afirmou André Victor, primo do volante.



Devido a situação, a família de Felipe Melo entrou com uma ação na Justiça para serem oficialmente os donos da casa e conseguiram. No entanto, o homem, que estava preso, foi solto e afirma que é o ex-proprietário do imóvel e, por este motivo, deveria receber um valor milionário pago pela mansão.

Em São Paulo, quem mora na residência é o filho mais velho de Felipe Melo, o primo André Victor e a esposa. O homem entrou na casa do jogador do Fluminense com a ajuda do chefe de segurança do condomínio e com um advogado se passando por um oficial de Justiça. Em seguida, os familiares deram falta de objetos de valor e uma quantia em dinheiro.

O primo de Felipe e a esposa solicitaram a identidade do suposto oficial de Justiça e também o mandado que permitira a entrada dos suspeitos. No entanto, não havia documentos e o suposto oficial era um advogado. A família do jogador registrou um boletim de ocorrência contra o homem por invasão de propriedade.