Atacante Kayke, ex-Fluminense, Flamengo e Santos - Divulgação/ Fluminense

Publicado 12/04/2022 16:07

Rio - O atacante Kayke, de 34 anos, está de volta ao futebol brasileiro. Antes de atuar fora do país, o jogador passou pelo Flamengo, Fluminense e Santos. E, na tarde desta terça-feira, foi anunciado como novo reforço do Sport, a fim de disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Fora do Brasil, o atacante jogou pelo Qatar SC, Umm-Salal e Al-Khor, todos do Qatar. Após sua passagem no local que acontecerá a Copa do Mundo de 2022, Kayke ainda assinou com o Al Orooba, dos Emirados Árabes Unidos, em março deste ano.

O atleta acertou com o Sport em definitivo até 31 de dezembro de 2023 e já pode estrear pelo Leão, visto que já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID).