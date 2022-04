Abel Braga pretende administrar o elenco do Fluminense em duas competições - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 12/04/2022 15:38 | Atualizado 12/04/2022 15:38

Rio - Com o elenco formado na cabeça, o técnico Abel Braga pode se desfazer de alguns jogadores que voltaram de empréstimo ao Tricolor. Este é o caso do volante Nascimento, de 22 anos, revelado em Xerém, que disputou o Campeonato Carioca com a camisa do Bangu. Dessa vez, o meio-campista pode ser emprestado para o Náutico. A informação é do portal "NE45".

Volante do Fluminense deve ser novamente emprestado nesta temporada Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Ainda de acordo com o portal especializado no futebol nordestino, Nascimento já acertou com o Timbu para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e o anúncio deve acontecer nesta terça-feira (12), no último dia da janela de transferências nacionais. O volante tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023.

Por outro lado, apesar de ter sido emprestado durante o Campeonato Carioca, o atacante Samuel Granada, que foi vice-artilheiro pelo Nova Iguaçu, retornou ao Fluminense e ainda não se sabe se a cria de Xerém será utilizada pelo técnico Abel Braga.