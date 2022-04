Ganso está de volta e compõe time titular do Fluminense na Sul-Americana - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 12/04/2022 21:23

Rio - Em solo colombiano, o Fluminense pode ter decidido a escalação para enfrentar o Junior Barranquilla nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Metropolitano de Barranquilla, pela fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Abel Braga terá o retorno de Ganso, que foi poupado na última partida. No entanto, o atacante Fred está fora do duelo após sentir uma indisposição intestinal. A informação é do portal "GE".

Na defesa, o Fluminense poderá contar com o zagueiro Nino, que já cumpriu a suspensão na última partida contra o Oriente Petrolero, da Bolívia. A tendência é de que Abel Braga repita a mesma equipe para o próximo confronto. O Tricolor lidera o Grupo H com três pontos, dois a mais que o Junior Barranquilla e o Santa Fe, da Argentina.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano.