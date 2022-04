Michel Araújo em ação pelo Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O meia-atacante Michel Araújo, de 25 anos, do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que não pretende retornar ao Brasil após o término do empréstimo. O jogador uruguaio pertence ao Fluminense e disse que a decisão de sua permanência depende apenas da indecisão sobre a permanência do ex-técnico tricolor, Odair Hellmann.

Michel Araújo está feliz nos Emirados Árabes Unidos Foto: Divulgação/Al Wasl

"Tenho contrato por mais dois meses. Depois tenho que voltar ao Brasil em 1º de julho. Vai depender muito. A expectativa é grande de ficar. Vivi uma temporada boa, mas não se sabe se o técnico vai sair ou não, se vai vir outro estrangeiro, depende de tudo isso. Ninguém sabe o que vai acontecer", afirmou Michel Araújo ao programa 'Tirando Paredes', da Rádio 1010 AM, do Uruguai.



O contrato de Michel Araújo com o Al-Wasl, possui opção de compra. Neste caso, se o clube decidir comprar o jogador em definitivo, o Fluminense receberá um determinado valor pela negociação. No entanto, se não desejarem adquirir o atleta uruguaio, o meia-atacante retornará ao Brasil para ficar à disposição do técnico Abel Braga.