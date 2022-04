Matheus Nascimento, do Fluminense, é o novo reforço do Náutico - Reprodução: Instagram/Náutico

Matheus Nascimento, do Fluminense, é o novo reforço do NáuticoReprodução: Instagram/Náutico

Publicado 13/04/2022 10:51

Rio - O Náutico anunciou, na tarde da última terça-feira, o jogador do Fluminense, Matheus Nascimento. O volante de 22 anos tem contrato com o Tricolor até o fim de 2023 e foi emprestado até o final deste ano a fim de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube pernambucano.

O atleta, que passa por uma sequência de empréstimos nos últimos anos, atuou pelo Bangu no Campeonato Carioca deste ano, jogou todas as partidas da competição com exceção do duelo contra o Fluminense e fez um gol, de acordo com dados do "Transfermarkt". Nascimento também teve passagem pelo clube STK Samorin, da Eslováquia, onde ficou de 2017 a 2018.