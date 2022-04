John Kennedy - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 13/04/2022 10:00

Rio - Uma das principais promessas de Xerém, o atacante do Fluminense, John Kennedy deu um susto nos torcedores, nos companheiros e nos membros da comissão técnica em treino realizado na última segunda-feira. O jovem tentou dar uma bicicleta na atividade e acabou caindo de mau jeito e machucou o tornozelo.

O atacante chegou ao clube carioca com muletas nesta terça-feira, mas de acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a situação de John Kennedy não gera maiores preocupações. O atacante acabou de retornar após sofrer uma fratura no pé e ainda não atuou na atual temporada.

A contusão anterior do jovem aconteceu durante uma "pelada" em uma comunidade do Rio, durante suas férias, após disputar a Copa São Paulo de Juniores. O jogador, de 20 anos, foi advertido pelo clube carioca, por não estar cumprindo de forma correta o seu tratamento.

O atacante se profissionalizou pelo Fluminense na temporada de 2020 e foi importante na reta final da Série A que trouxe o Tricolor de volta para a Libertadores após oito anos. No ano passado, John Kennedy viveu seu principal momento no profissional ao marcar dois gols na vitória do clube das Laranjeiras sobre o Flamengo no segundo turno do Brasileirão.