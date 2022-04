Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Presidente do Fluminense, Mário BittencourtFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 13/04/2022 15:00 | Atualizado 13/04/2022 15:00

Rio - Com a decisão de Fred de se aposentar após julho, o Fluminense poderá contratar um jogador para reforçar o ataque. De acordo com informações do portal "Saudações Tricolores", a diretoria do clube carioca escolheu o nome de Alan Kardec, ex-jogador do Vasco, como alternativa.

O atleta defende o Shenzhen, da China, mas vive situação delicada no clube, por conta de atrasos de salários. Alan Kardec já sinalizou com a possibilidade de entrar com uma ação para mudar de ares. A possível demora na rescisão não é problema para o Tricolor, que contará com Fred até o meio do ano.

Revelado pelo Vasco, Alan Kardec passou por clubes importantes do Brasil como Palmeiras, São Paulo, Santos e Internacional. Além de uma passagem pelo Benfica, o atacante atua no futebol chinês desde 2016.