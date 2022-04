Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Rio - Após estrear de forma positiva na Sul-Americana, o Fluminense encara seu primeiro desafio fora de casa na competição. O Tricolor atuará na noite desta quarta-feira, às 21h30, contra o Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano, na Colômbia, pela segunda rodada do Grupo H. O colombiano Jhon Arias conhece bem o adversário e alertou sobre as possíveis dificuldades, mas demonstrou confiança ao reconhecer a qualidade do elenco do time carioca.

"Vai ser uma partida difícil, um jogo bastante complicado contra um time muito bom, ainda mais na casa deles. Mas acho que temos as ferramentas suficientes para alcançar um bom resultado aqui na Colômbia. A gente vem de uma sequência boa, o time está ainda mais compacto e acho os resultados demonstram isso. Apesar do empate contra o Santos, fizemos uma partida muito boa, com a equipe propondo o jogo e esperamos sair com os três pontos", disse ao site oficial do Fluminense.

Cada vez mais em casa, o meia-atacante é vice-artilheiro do clube na temporada com seis gols e três assistências. Esta noite, jogará no país em que nasceu, perto de sua família, e terá a oportunidade de curtir o bom momento e apoio.

"Minha família mora perto daqui, acho que estarão todos no estádio, apoiando. É muito bom e gratificante para mim estar aqui, perto da família e vivendo este momento. Acho que será uma noite especial", declarou.