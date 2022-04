Técnico Abel Braga tem mais um desafio pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Técnico Abel Braga tem mais um desafio pelo FluminenseMailson Santana/Fluminense

Publicado 13/04/2022 20:26

O Fluminense está escalado para pegar o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Metropolitano Barranquilla, às 21h30, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Tricolor terá os retornos de Nino, suspenso contra o Santos no final de semana, e Ganso, poupado diante do Peixe.

O Tricolor vai a campo com: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano.

Com três pontos em um jogo, o Fluminense precisa vencer para ficar na primeira posição do Grupo H, que ainda tem Unión Santa Fe e Oriente Petrolero, além de Junior Barranquilla, adversário nesta quarta-feira.