Com uma atuação bem diferente do que foi apresentado nos últimos jogos, o Fluminense não viu a cor da bola no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, e perdeu por 3 a 0 para o Junior Barranquilla, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Didier Moreno, Borja e Sambueza.

O Junior Barranquilla comandou as ações na partida neste primeiro tempo, e o Fluminense não teve poder de reação. Com dificuldades desde a saída de bola, o Tricolor não apresentou soluções para sair jogando e ficou preso no sufoco dos colombianos. Com insistência no ataque pelo lado direito, especialmente com Albornoz e Viáfara, a equipe conseguiu imprimir alta intensidade e chegou a finalizar 11 vezes.

O primeiro gol da equipe colombiana foi aos 9 minutos, em cruzamento pela direita de Albornoz que encontrou Didier Moreno sozinho na área para mandar a bola para o fundo da rede. O segundo, aos 46, com Borja em boa cobrança de pênalti. O Tricolor, por sua vez, demonstrou um comportamento apático dentro do gramado nos primeiros 45 minutos do jogo e foi para o vestiário com a difícil missão de reverter o placar.

O segundo tempo teve o mesmo roteiro, com o Fluminense bem abaixo do normal. Dá para perceber que o Tricolor está em uma noite infeliz porque nem mesmo André salvou. Partida apática da equipe de Abel Braga , que foi dominada facilmente pelo Junior Barranquilla. Apenas aos 22 minutos, o Tricolor chegou com perigo. Ganso cobrou falta por fora da barreira, e Viera caiu bem no canto para fazer a defesa.

O time colombiano, que fez o placar ainda no primeiro tempo, apenas administrou o marcador na etapa final e aproveitou as fragilidades apresentadas pelo Fluminense, que não conseguiu sequer descontar no marcador. E, no último minuto de jogo, o Junior Barranquilla ainda conseguiu fazer o terceiro, com Sambueza. Ele roubou bola de Martinelli, carregou e tocou no cantinho, sem chances para o goleiro Fábio.

Com a derrota na Colômbia, o Fluminense caiu para a terceira colocação, com três pontos. Em primeiro está Unión de Santa Fé e em segundo Junior Barranquilla, ambos os times com quatro pontos, mas a equipe argentina leva vantagem no saldo de gols.