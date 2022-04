Gerson 'Canhotinha de Ouro' - Reprodução

Publicado 14/04/2022 16:08

Rio - Após atuação muito abaixo da média na derrota para o Junior Barranquilla, da Colômbia, o Fluminense foi alvo de críticas nas redes sociais. A equipe comandada por Abel Braga não conseguiu criar oportunidades, e acabou sendo derrotada por três a zero, revoltando seus torcedores. O ex-jogador do clube, Gérson "Canhotinha de Ouro", não escondeu sua insatisfação, e fez reclamou da péssima atuação da equipe.

O atual comentarista da Rádio Tupi publicou um vídeo de mais de 20 minutos em seu canal no Youtube, analisando o péssimo desempenho do Tricolor. O ex-atleta, inclusive, iniciou o vídeo dizendo que "com esse joguinho, o Fluminense não vai a lugar algum".

Em sua análise, Gérson começou falando sobre o goleiro Fábio, e todo o sistema defensivo montado por Abel Braga. Em seguida, passou pelo meio de campo, até chegar no ataque, onde nem Germán Cano conseguiu ser salvo das críticas.

No entanto, as críticas e insatisfações não se prenderam apenas ao Tricolor. O Canhotinha de Ouro também comentou sobre a arbitragem da partida, citando o lance que originou o segundo gol do Junior Barranquilla, dizendo que não havia sido pênalti. O ex-jogador também criticou o fato da ausência do VAR nos jogos da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira a análise completa de Gerson, o "Canhotinha de Ouro":