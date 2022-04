Nonato publica foto da chegada do elenco Tricolor em Cuiabá - Reprodução/Instagram Nonato

Publicado 14/04/2022 18:31

Rio - Após a derrota para o Junior Barranquilla por 3 a 0, o Fluminense desembarcou nesta quinta-feira (14), em Cuiabá, para enfrentar o time da casa no próximo sábado (16), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas do elenco Tricolor deixaram a cidade colombiana no começo da manhã desta quinta-feira. No entanto, não conseguiram desembarcar na capital do Mato Grosso, pois o estado não possui aeroporto internacional. Com isso, a delegação do Clube das Laranjeiras foi obrigada a fazer uma escala em Manaus, fazendo com que a viagem tivesse aproximadamente oito horas de duração.

Os jogadores desembarcaram em Cuiabá por volta das 15h30 (horário de Brasília), e foram direto da pista do aeroporto até o hotel, sem a necessidade de passar pelo saguão.

Agora, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga irá ter o restante do dia para descansar. A única atividade do clube na capital do Mato Grosso está marcada para esta sexta-feira (15), no Estádio Eurico Gaspar Dutra.