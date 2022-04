Fluminense tenta se recuperar após estrear no Brasileirão com empate - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 15/04/2022 12:54

A conquista do Campeonato Carioca ficou para trás e o Fluminense volta a viver a pressão por resultados após dois tropeços seguidos. Depois de empatar com o Santos em 0 a 0, pelo Brasileirão, e perder para o Junior Barranquilla por 3 a 0 pela Sul-Americana, o time de Abel Braga tenta se recuperar neste sábado, às 21h contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela segunda rodada da competição nacional. O problema é que o Tricolor não tem se dado bem quando sai do Rio de Janeiro.

Além da eliminação na Libertadores para o Olimpia e da derrota para o Junior, ambas com péssimas atuações, o Fluminense só conseguiu vencer quatro vezes nos últimos 20 jogos como visitante, um aproveitamento de apenas 23,3%. O levantamento não considera os jogos do Campeonato Carioca, nem os clássicos.



O problema tricolor quando sai do Rio vem desde a temporada passada. Tanto que, na reta final do Brasileirão de 2021, o Fluminense teve seis derrotas seguidas fora de casa. Em Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o clube venceu apenas Millionarios (COL), Athletico-PR, Chapecoense e Cerro Porteño (PAR) nesses 20 jogos como visitante.



Em compensação, foram 14 derrotas e dois empates, como na eliminação na Libertadores de 2021 para o Barcelona de Guayaquil. Contra o Cuiabá, o Fluminense terá a chance de mudar esse péssimo retrospecto recente. Pelo menos, o adversário é o ideal. Afinal, o Tricolor não perdeu os dois confrontos, ambos no ano passado: empate em 1 a 1 na Arena Pantanal e vitória por 1 a 0 no Rio.