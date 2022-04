Nino é um dos pilares da defesa do Fluminense em 2022 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 16/04/2022 17:09

Rio - O zagueiro Nino atingirá uma marca importante com a camisa do Fluminense neste sábado. Ao entrar em campo contra o Cuiabá, às 21h, na Arena Pantanal, o defensor chegará a 150 jogos pelo Tricolor. O camisa 33 falou sobre a importância do feito.

"É algo muito importante. Fico muito feliz e lisonjeado. Quando eu cheguei no Fluminense, embora sonhasse, claro, jamais poderia imaginar que atingiria essa marca. É realmente muito mais do que eu imaginava e estou muito feliz”, destacou Nino.

Sobre a partida desta noite, o zagueiro admitiu que será um duelo difícil, mas se mostrou confiante na primeira vitória no Brasileirão.

“Vai ser um jogo muito difícil. É o segundo jogo do campeonato, é sempre complicado jogar aqui contra o Cuiabá. A gente está em busca dessa primeira vitória no Brasileiro e todo ponto é muito importante. Então, mais uma vez, por mais clichê que possa parecer, vamos encarar esse jogo como uma final”, concluiu.