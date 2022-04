Felipe Melo passou por cirurgia no joelho direito - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Felipe Melo passou por cirurgia no joelho direitoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/04/2022 12:00

Rio - O Fluminense já começou a projetar uma data para o retorno de Felipe Melo aos gramados. De acordo com o "Netflu", a expectativa do clube é que o jogador tenha condições de entrar em campo no dia 8 de maio, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Nos últimos dias, Felipe Melo retomou sua rotina de atividades no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca. O jogador vem se recuperando de uma cirurgia no menisco e já desfalcou o Tricolor em jogos importantes, como a decisão do Cariocão e a estreia na Sul-Americana.

Curiosamente, o retorno de Felipe deve acontecer contra seu ex-clube. Antes de chegar ao Fluminense, o volante fez história com a camisa do Palmeiras, onde foi multicampeão.