Publicado 18/04/2022 10:30

Rio - O atacante Caio Paulista, de 24 anos, já experimentou muitas sensações no Fluminense. Revelado na base do clube, o jogador retornou ao clube em 2020, já foi considerado peça fundamental no time titular na temporada passada, e depois voltou a receber muitas críticas pelas atuações abaixo do esperado. No duelo contra o Cuiabá, o atacante voltou a ter uma oportunidade, após mais de um mês sem jogar, e agora tenta dar a volta por cima pelo clube carioca.

A trajetória de Caio Paulista pelo Fluminense é cheia de altos e baixos. O atacante retornou ao Tricolor em 2020, emprestado pelo Tombense, embora tenha oscilado, o jovem teve seu contrato renovado para a temporada seguinte. Sob o comando de Roger Machado, Caio viveu seu melhor momento no primeiro semestre de 2021, sendo considerado peça fundamental na equipe. O bom momento fez o Flu desembolsar R$ 9 milhões por 50% dos direitos do atacante.

No entanto, após a compra, Caio Paulista teve uma queda de rendimento grande e voltou a ser muito criticado pelos torcedores do Fluminense. Para 2022, o jogador perdeu espaço no elenco e acabou sendo pouco utilizado por Abel Braga na disputa do Carioca e não chegou a entrar em campo pela Libertadores e ainda não jogou pela Sul-Americana.

O atacante, de 24 anos, estava sem jogar há mais de um mês. Até que contra o Cuiabá, Abel Braga colocou resolveu dar mais uma oportunidade para Caio Paulista. O jogador participou de 18 minutos e foi importante na primeira vitória do clube carioca no Brasileiro. Eleito pelos torcedores do Fluminense como melhor em campo, Caio Paulista vislumbra o bom rendimento como um possível início de mais uma volta por cima pelo Tricolor.