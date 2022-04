Felipe Melo distribuiu ovos de Páscoa para as crianças do Complexo do Alemão - Reprodução/Instagram

Felipe Melo distribuiu ovos de Páscoa para as crianças do Complexo do AlemãoReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2022 15:52 | Atualizado 17/04/2022 15:57

Rio - O volante Felipe Melo, do Fluminense, que não enfrentou o Cuiabá no último sábado (16), fez questão de fazer uma ação social neste domingo de Páscoa. Pela manhã, o jogador visitou o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e distribuiu cerca de 400 ovos de Páscoa para as crianças da comunidade.

"A gente vai (na comunidade) já tem anos. Passei uma parte da minha vida ali. Nasci em Volta Redonda, fui criado em São Gonçalo, passei uma parte do tempo ali no complexo, então quis voltar para ajudar muita gente que conheço ali. Temos um projeto com o pastor Mário há muitos anos, estamos construindo casas, cozinha, e a gente muda a vida de pessoas", disse o jogador ao "GE".



A ação foi fruto de uma parceria do atleta com a ONG "Fábrica do Destino".



Vale relembrar que Felipe Melo segue se recuperando de uma artroscopia no joelho direito, desfalcando a equipe do Fluminense desde o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Com isso, ainda não há uma previsão concreta do retorno do volante aos gramados.