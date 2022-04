Abel Braga - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/04/2022

Rio - O Fluminense penou, mas conseguiu a primeira vitória no Brasileirão no último sábado, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Paulão já no fim da partida. Após o triunfo, o técnico Abel Braga lamentou o fato de não poder escalar o Tricolor com força máxima por conta da sequência pesada de jogos.

"Sabe o que acontece? Eu cobro muito meu jogador, mas eu me cobro muito. Eu devia ter feito algumas mudanças no jogo da Sul-Americana. Não que tenhamos um plantel grande, temos jogadores com qualidade e poderia ter trocado para oxigenar mais como fiz hoje. Não vou cometer o mesmo erro duas vezes. Nós passamos a madrugada viajando, perdemos uma noite, e depois do jogo para quinta perdemos outra noite. E hoje vamos perder outra noite, porque vamos jogar terça. É desumano. Não quero dar desculpa de nada, Cuiabá foi até Porto Alegre, ficou 5h, chegou de madrugada também. É assim, vimos muito erro de passe dos dois lados, porque o discernimento não é o ideal. Eles tiveram uma intensidade maior. Controlamos melhor. Qual defesa que o Fábio fez? Nenhuma. Fico feliz pelos jogadores, porque eu acertei na estratégia, podia ter errado aqui e estar confessando", afirmou Abel.

Sobre o desempenho do Fluminense no Brasileirão, Abel admitiu que o time tem deixado a desejar, já que o único gol marcado na competição foi contra.

"No primeiro tempo, o Cuiabá botou intensidade, tivemos três ou quatro chances de chutar e não chutamos. Puxei a orelha deles no intervalo. Está faltando ter mais profundidade. O que acontece, nós temos um jogador que com a bola é um fenômeno, que é o Ganso. Ele faz a equipe agrupar. Mas têm os atacantes que dar uma opção maior de profundidade. Quando o Luiz Henrique pegava a bola, o Everton dobrava a marcação. O Fred, no meu modo de pensar, foi incrível. Quando a bola estava no sufoco, ele chegava. O Nonato não fazia um jogo há quanto tempo? O Wellington? Tentamos botar jogadores mais tranquilos no jogo. O Yago entrou muito bem, no jogo passado teve um probleminha. Não temos que só dar opção para a bola, tem espaço para profundidade para ficar mais vertical", disse.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, às 21h30, no Maracanã.