Publicado 16/04/2022 22:56

Abel Braga adoto uma estratégia audaciosa para pegar o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela segunda rodada do Brasileirão. Mas, o plano de guerra do treinador deu certo para o Fluminense. Mesmo com cinco titulares poupados (dois nem ficaram no banco de reservas: André e David Braz), o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol contra de Paulão.

Foi uma vitória magra, mas o suficiente para o Fluminense conseguir a primeira no Brasileirão e chegar a quatro pontos e dormir na segunda colocação, atrás apenas de Corinthians.

Poucas chances, poucas emoções: assim podemos resumir o primeiro tempo do jogo. A partida em Cuiabá começou com uma expectativa elevada, mas aos poucos os times foram apresentando dificuldades na criação das jogadas e em também na velocidade do jogo. O Fluminense, que ficou mais com a bola no pé, não teve escapadas pelos cantos, com Fred e Arias muito próximos da área e com poucas opções de velocidade. A melhor chance foi quando o goleiro Walter errou uma saída de bola, Ganso tocou para a área, buscando Fred, mas Walter se recuperou. Pelo Cuiabá, muita atenção com a marcação, mas pouca criatividade com a bola nos pés. Fábio não teve trabalho durante 45 minutos.

No segundo tempo, o Fluminense começou com tudo. Logo no primeiro minuto, Luiz Henrique avançou pela direita, cruzou, mas Paulão apareceu na área e cortou para escanteio. Aos 18, o Flu chegou com perigo novamente. A bola sobrou para Arias na grande área, que dominou e bateu cruzado. Fred e Luiz Henrique não chegaram, e Cuiabá se salvou.

Aos 32, o Fluminense chegou novamente com perigo: Yago Felipe bateu por baixo da barreira, Walter largou a bola mais uma vez, e Cano quase chegou para completar para a rede. Aos 35, o argentino teve mais uma chance. Em chute de fora da área, Walter bateu-roupa, o centroavante furou, desperdiçando mais uma vez.

Quando o empate estava encaminhado eis que, no último minuto de jogo, Paulão ajudou o Fluminense. Aos 46, Yago lançou para Cano, que avançou pela direita e cruzou na área. O zagueiro veio na corrida e colocou a bola para a rede.

Depois do gol e o apito final, Paulão saiu de campo se lamentando muito, com uma expressão de choro e sofrimento. Essa foi a segunda vez que o zagueiro jogou contra o próprio patrimônio em 2022. A outra vez havia sido contra o Figueirense, pela Copa do Brasil.