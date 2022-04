Edenilson - RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

EdenilsonRICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

Publicado 18/04/2022 11:55

Rio - O Fluminense terá o Internacional como seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Partida que acontece no próximo sábado (23), às 19h, no Maracanã, pode contar com o retorno de cinco jogadores no time gaúcho: David, Wanderson, Vitão, Edenilson e Taison.

No último jogo, o Inter venceu o Fortaleza por 2 a 1 sem o quinteto, que esteve fora. O zagueiro Vitão foi retirado da lista de relacionados por conta do falecimento de um tio e, por isso, deve ser reintegrado rapidamente. Já os outros atletas foram afastados por conta de lesão, tendo a possível volta diante do Tricolor.

O volante Edenilson se recupera de um edema ósseo, enquanto o atacante Taison teve um edema muscular. Wanderson, também atacante, sofreu um edema na coxa direita. Por fim, outro atacante, David teve uma lesão também na coxa direita. O clube tem toda a semana para empenhar os tratamentos dos jogadores a fim de atuarem na próxima rodada.