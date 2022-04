Wellington - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 19/04/2022 09:30 | Atualizado 19/04/2022 09:32

Rio - O volante Wellington, do Fluminense, foi vítima de um golpe envolvendo um clube da Santa Catarina. De acordo com informações da "TV Record", o jogador investiu R$ 1,5 milhão no Clube Atlético Tubarão e recebeu a promessa que teria 108% de retorno do valor em três anos. O acordo não teria sido cumprido.

A equipe catarinense passa por um período de crise e os atletas afirmam que estão sem receber salários. De acordo com a emissora, o dono da empresa que controla o clube está sendo investigado por se apropriar do dinheiro dos investidores.

Em relação a Wellington, a emissora exibiu cobranças feitas pelo jogador, via WhatsApp, ao empresário sul-coreano Ung Zoo Kim, proprietário do Grupo Baltoro, empresa que administra o Tubarão, e também ao vice-presidente Roberto Minuzzi, que assumiu a presidência do time em 2022. O caso foi parar na Justiça.

O investimento de Wellington foi feito em 2018, quando o volante atuava pelo Athletico-PR. O jogador já passou por clubes importantes do futebol brasileiro como São Paulo, Internacional e Vasco.