Técnico Abel Braga tem que administrar o cansaço dos jogadores do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Técnico Abel Braga tem que administrar o cansaço dos jogadores do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 18/04/2022 18:41

Cansado após maratona de sete jogos em 22 dias, o Fluminense segue com sua sequência indigesta com a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira às 21h30 contra o Vila Nova. Será a primeira partida de três que o Tricolor disputará no Maracanã em uma semana, o que pelo menos diminuiu um pouco o desgaste com viagens e dá mais tempo para a recuperação dos jogadores.



Entretanto, o Fluminense precisará encontrar forças para manter a parte física, já que serão confrontos importantes. Além de precisar abrir vantagem no confronto com o Vila Nova, no sábado será a vez de buscar a primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional às 19h. Por fim, o Tricolor terá o Unión Santa Fé (ARG), na outra terça-feira às 21h30, com a obrigação dos três pontos para seguir vivo na Copa Sul-Americana.



Em meio a duelos importantes, Abel Braga pretende continuar com o rodízio de jogadores que iniciou contra o Cuiabá, para tentar manter minimamente o nível físico e não correr risco de lesões. Ele admitiu que deveria ter feito isso antes, contra o Junior Barranquilla (COL). "Não vou cometer o erro duas vezes. Nós passamos a madrugada viajando, perdemos uma noite, e depois do jogo para quinta perdemos outra noite. E hoje vamos perder outra noite, porque vamos jogar terça. É desumano", disse o treinador após a vitória por 1 a 0 no Mato Grosso.



É em meio à maratona de jogos e com poucos treinos, Abel precisa encontrar soluções para a pouca efetividade do ataque, com apenas um gol nas últimas três partidas. Poupado no sábado, Germán Cano deve voltar ao time na busca por uma boa vantagem para o confronto de volta, marcado para daqui a três semanas, o que poderia possibilitar poupar o time em Goiânia, algo importante nesta cansativa sequência.