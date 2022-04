Zagueiro David Braz - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Zagueiro David BrazFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/04/2022 15:20

Rio - O zagueiro David Braz comemora nesta terça-feira (19) um ano no Fluminense. Atualmente, o jogador é titular incontestável, mas nem sempre foi assim. Ele considera que essa conquista foi consequência de muito trabalho e, estreitando os laços com a instituição, conquistou seu espaço. Nessa data especial, Braz, que tem 34 jogos e três gols pelo Tricolor, vê futuro com a camisa verde, branca e grená.

"Sou muito feliz aqui no Fluminense. É um desejo de todo jogador permanecer em um clube por muito tempo. Estou completando um ano, tenho mais um de contrato e a minha ideia é seguir dessa forma, jogando, ajudando e conquistando. Acabamos de conquistar um título e queremos ganhar mais com essa camisa, que é de um clube gigante do futebol brasileiro. Fico muito feliz por esse primeiro ano em um clube onde passei bastante coisa. Fui reserva, cheguei a ser desacreditado e depois ganhei meu espaço, confiança e o carinho do torcedor. Minha família também está muito bem adaptada à cidade e só tenho a agradecer a Deus por este primeiro ano completado", declarou Braz ao site oficial do clube.

O zagueiro foi poupado no último jogo, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, deve entrar em campo diante do Vila Nova, nesta terça (19), às 21h30, no Maracanã, pela estreia do Fluminense na Copa do Brasil, já na terceira fase.

"Como em todo ano, a Copa do Brasil será uma competição muito difícil. Serão dois jogos, uma decisão em 180 minutos. Temos que jogar as duas partidas com muita concentração. Vamos disputar o primeiro jogo em casa e temos que fazer de tudo para desempenhar uma grande partida e conquistar um resultado que nos ajude no nosso objetivo, que é passar de fase. Queremos uma vitória que nos deixe em uma condição boa para o jogo de volta fora de casa. Sabemos que será um jogo difícil, contra uma equipe perigosa. Assistimos a alguns jogos em que eles foram muito bem. Espero que a gente consiga a vitória", analisou.

Mesmo com o cansaço de uma rotina intensa de jogos e após viagens para a Colômbia, pela Sul-Americana e, para Cuiabá, pelo Brasileirão, o Tricolor só teve um treino de preparação para o mata-mata desta terça. Segundo David Braz, o desgaste é natural, mas o elenco e comissão técnica vem trabalhando para minimizar os impactos.

"O Fluminense nos oferece uma estrutura muito boa que nos permite recuperar bem. Às vezes vai haver momentos em que um ou outro jogador vai sentir mais, por melhor que seja a equipe e a estrutura de trabalho, afinal somos seres humanos e os jogos têm pedido muita intensidade. Além disso tem as viagens, que são desgastantes e cansativas. Estamos fazendo o possível, usando toda a estrutura do clube e respeitando as decisões da comissão técnica. Temos um bom elenco e todos têm recebido oportunidades, até para oxigenar bastante a equipe", concluiu.