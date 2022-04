Ganso - Lucas Mercon / Fluminense

GansoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/04/2022 10:48

Rio - Com a agenda extensa de jogos e volta de viagens cansativas da Colômbia e de Cuiabá, o Fluminense enfrenta o Vila Nova, nesta terça-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após a derrota na Sul-Americana e tendo feito um jogo abaixo do esperado no Brasileiro, o meia Paulo Henrique Ganso deposita confiança para a próxima partida.

"Todo mundo vai ter desgaste, nem adianta ficar falando disso. Mas temos elenco para disputar todas as competições. O Fluminense chega forte para disputar também esse título", disse.

A equipe de Abel Braga que entrará em campo pode ter poupanças pela rotina intensa dos jogadores, mas o time titular desta terça não foi revelado e o clube fechou as portas no treino da última segunda-feira, também o último antes do duelo contra o Vila Nova.