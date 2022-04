Treino do Fluminense 05/04/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 05/04/2022 - CTCC - Abel Braga Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 19/04/2022 14:33

Rio - O Fluminense divulgou, na tarde desta terça-feira, os relacionados para a partida de logo mais contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil, no Maracanã. Preocupado com a sequência intensa de jogos, o técnico Abel Braga decidiu poupar alguns titulares. Um deles será Cris Silva, que não ficará nem no banco de reservas.

A novidade entre os relacionados fica por conta do lateral Marlon. Sem ter atuado em nenhum partida no ano, o jogador ficará à disposição de Abel Braga pela primeira vez.

Veja os relacionados:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel;

Zagueiros: Nino, David Braz, Luccas Claro e Manoel

Laterais-direitos: Calegari e Samuel Xavier

Laterais-esquerdos: Pineida e Marlon

Volantes: André, Yago, Nonato, Martinelli e Wellington

Meias: Ganso, Arias e Nathan

Atacantes: Cano, Fred, Luiz Henrique, William Bigode e Caio Paulista