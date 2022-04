Abel Braga - Mailson Santana / Fluminense

Rio - O Fluminense anunciou a escalação do time que irá enfrentar o Vila Nova nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela estreia na Copa do Brasil. Neste confronto, o técnico Abel Braga barrou Ganso e voltou a escalar Germán Cano no ataque.

Na lateral-esquerda, Abel poupou Cris Silva e escalou Pineida para este duelo. Por outro lado, deu espaço para Marlon integrar o banco de reservas do Fluminense, que pode fazer a sua primeira partida nesta temporada.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Mario Pineida; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Luiz Henrique, Germán Cano e Willian Bigode. Técnico: Abel Braga.

Reservas do Fluminense: Marcos Felipe; Luccas Claro, Wellington, Nonato, Fred, Ganso, Nathan, Manoel, Marlon, Calegari, Martinelli e Caio Paulista.