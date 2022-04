Fred - Mailson Santana / Fluminense

Rio - Em clima de despedida pelo Fluminense, Fred viveu uma noite mágica na última terça-feira no Maracanã. O atacante, de 38 anos, entrou no segundo tempo e foi decisivo na virada sobre o Vila Nova no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Após o fim da partida, o ídolo substituiu Abel Braga na entrevista coletiva e admitiu que o Tricolor não teve uma boa postura em campo durante boa parte da partida no Maracanã.

"Primeiro é que se entrar da maneira que entramos no primeiro tempo, mesmo com superioridade do Vila Nova, a gente pode estar chamando a torcida contra a gente. Temos de entrar um pouco mais fortes. E o segundo aprendizado, para quem está no estádio, torcedor, imprensa, é que se a torcida estiver com a gente até o final, podemos virar jogos como esse. São dois aprendizados que temos. A gente sempre tenta jogar da melhor forma possível, hoje tivemos dois jogadores machucados. Muito difícil", disse.

Após estar perdendo por 2 a 0, o Fluminense buscou a virada sobre o clube goiano e venceu por 3 a 2. Apesar da reação, a equipe carioca terminou a partida sob vaias dos torcedores. Fred defendeu o comportamento daqueles que estiveram presentes no Maracanã.

"A gente tem a noção de que nossa torcida é exigente e está no direito dela. A torcida do Fluminense é o coração do clube, a gente nunca vai em rota de colisão com eles. Eu, particularmente, já cometi o erro de me desgastar e brigar com torcedor, não vale a pena. Ficam dois aprendizados para a gente e para todo mundo que estava no estádio hoje", disse.