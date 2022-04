Treino do Fluminense 04/03/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 04/03/2022 - CTCC - Abel Braga Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Treino do Fluminense 04/03/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 04/03/2022 - CTCC - Abel Braga Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FCMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 20/04/2022 16:39

Rio - Além de Felipe Melo, que ainda está se recuperando de um processo cirúrgico, o Fluminense não poderá contar com a presença do volante Nonato, contra o Internacional neste sábado (23), às 19h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador de 24 anos pertence ao clube gaúcho e está emprestado ao Tricolor até o fim do ano.

Nonato em ação pelo Fluminense Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Nada impede o técnico Abel Braga de escalar Nonato para o próximo confronto. Porém, o Fluminense teria que arcar com uma multa milionária para ter o atleta à disposição neste sábado.

Por outro lado, de acordo com o portal "NETFLU", o Fluminense não está disposto a pagar o valor para contar com a presença do jogador na lista de relacionados do elenco tricolor. Além dos volantes Felipe Melo e Nonato, o zagueiro Luan Freitas também segue indisponível para a próxima partida.