Marlon - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

MarlonMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 20/04/2022 12:21

Rio - Marlon, lateral-esquerdo do Fluminense, recebeu a primeira oportunidade na temporada ao entrar em campo contra o Vila Nova, na noite da última terça-feira, no Maracanã. O jogador, que não era aproveitado há algum tempo, saiu do banco de reservas e fez o cruzamento que terminou em um dos três gols marcados pelo Tricolor. Após o jogo, o atleta, que tem contrato até o fim do ano, afirmou não ter tido conversa com a diretoria quanto a renovação.

"Eu sempre sou muito alegre, brinco sempre com o Manoel e Ganso. O Manoel é brabo, gosto de incomodar ele no dia a dia (risos). Sabemos que a oportunidade pode vir a qualquer momento e sempre me preparei. Acho que tenho condições de jogar, assim como o Pineida e o Cristiano. Hoje fui abençoado. Contrato acaba em dezembro. Saiu umas coisas aí dizendo que tinham me feito uma proposta, mas não me avisaram ainda (risos). Quanto a isso não me disseram nada", disse após a partida.

De acordo com o portal "NetFlu" em informação divulgada na última segunda-feira, a intenção da diretoria é chamar Marlon para uma conversa e propor um novo contrato de, no mínimo dois anos. Contudo, ainda sem diálogos, o lateral já pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho.