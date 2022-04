Yago Felipe em treino nas Laranjeiras - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 20/04/2022 15:41

Rio - O meia Yago Felipe deixou a partida contra o Vila Nova com uma lesão no tornozelo. O jogador teve que ser substituído ainda no primeiro tempo e deixou os torcedores do Fluminense preocupados. No entanto, nesta quarta-feira, ele utilizou as redes sociais para dar uma boa notícia.

"Neste lance no início do jogo, tomei uma pancada no tornozelo. Pela imagem dá pra ver que poderia ser algo pior, mas graças a Deus estou bem e muito feliz pela vitória e pelos gols do meus companheiros!", escreveu o jogador.

O Fluminense venceu o Vila Nova por 3 a 2 na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor poderá empatar com a equipe goiana fora de casa que se classificará para as oitavas de final da competição.