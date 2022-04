Marlon - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 20/04/2022 13:46

Rio - A estreia de Marlon na temporada de 2022 foi dos sonhos para ele e também para os torcedores do Fluminense que pediam desde o começo do ano que o jogador tivesse uma oportunidade na equipe titular. O atleta entrou na segunda etapa e em seus primeiros toques na bola já deu uma assistência para Germán Cano empatar o confronto diante do Vila Nova pela Copa do Brasil. O bom rendimento do lateral colocou pressão em Abel Braga para que o jogador volte a ter oportunidades.

Marlon retornou ao Fluminense no ano passado durante o Brasileiro. Com as má atuações de Egídio e Danilo Barcelos, o jogador teve oportunidades e terminou bem a temporada como titular do time de Marcão. Para a temporada de 2022, o Tricolor investiu nas contratações de Cris Silva e Pineida. Marlon acabou não tendo oportunidades.

Porém, o filme de 2021 vem se repetindo. Tanto o ex-jogador do Sheriff, da Moldávia, quanto o equatoriano não vem rendendo o esperado. Com isso, a campanha dos torcedores pela titularidade de Marlon cresceu bastante nas redes sociais. Apesar disso, o jogador pouco foi relacionado e não havia entrado em campo em nenhuma oportunidade até o jogo da última terça-feira.

Contra o Vila Nova, Marlon entrou em campo quando o Fluminense perdia por 2 a 1. Pineida teve mais uma atuação ruim, tendo falhado no segundo gol dos goianos. Com pouco mais de 20 minutos em campo, o lateral-esquerdo foi decisivo no empate e mostrou um rendimento superior ao do equatoriano. Para completar, o Fluminense ainda conseguiu a virada com gol marcado por Fred.

Com a boa atuação, os pedidos pela titularidade de Marlon deverão crescer no Fluminense. Resta saber se o jogador terá oportunidades. O lateral tem contrato até o fim do ano e mesmo com poucas chances, o Tricolor tem interesse em renovar o vínculo com o jogador, de 24 anos.