Nino elogia Fred ao marcar gol histórico e decisivo pelo Fluminense: 'Escreve mais um belo capítulo' | Fluminense | O Dia

Nino - Lucas Mercon/ Fluminense

Publicado 21/04/2022 16:00

Rio - O zagueiro Nino não poupou elogios a Fred, que além de ter desempatado o jogo, com o placar final de 3 a 2, contra o Vila Nova-GO, na última terça-feira (19), no Maracanã, pela Copa do Brasil, o ídolo marcou seu gol número 37 na competição e se tornou o maior goleador do torneio, deixando Romário, com 36, em segundo lugar.

"Muito especial. O Fred é um casa sensacional. Ajuda e agrega muito dentro e fora de campo. Para nós jogadores é um prazer jogar do lado de um cara do tamanho dele, num clube onde ele tem tanta história. A alegria se multiplica. Fez o gol da vitória, bateu mais um recorde e escreve mais um belo capítulo da carreira dele com a camisa do Fluminense, dentro da nossa casa e diante do nosso torcedor. Muito especial", falou.

Fred, centroavante de 38 anos, se aposentará do futebol no dia 21 de julho desde ano, data em que se comemora 120 anos do Fluminense. O ídolo revelou ter sofrido pressão para estender o contrato até o fim do ano, mas afirmou que encerrará, de fato, no aniversário do clube.

"Não (mudará de opinião). Mário (Bittencourt) já me pressionou, Paulo (Angioni) já me pressionou. Quero poder curtir um pouco a minha família, levar na escola, poder viajar num fim de semana, participar de reunião dos pais. Eu tenho uma de 16 anos, que é minha filha Giovana. Quero estar nessa fase com ela e com os dois pequenos. Eu tenho 20 anos de profissional, curti muito. Vou poder namorar a minha esposa, curtir os meus filhos", explicou.