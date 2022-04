Marlon - Mailson Santana / Fluminense

21/04/2022

Rio - Marlon, lateral-esquerdo do Fluminense, estreou na temporada com direito a uma assistência para Germán Cano em seu 'primeiro toque na bola' no jogo contra o Vila Nova, na última terça, pela Copa do Brasil. O jogador não estava sendo aproveitado, uma vez que Cris Silva e Pineida estavam sendo peças de escolha do treinador Abel Braga. Mesmo com o reconhecimento de estar fazendo bons treinos, o empresário do lateral revelou que o clube ainda não o procurou para falar sobre renovação.

O atleta perdeu espaço com a contratação de dois novos jogadores da posição e, segundo Marcelo Karan, representante de Marlon, em contato com o "GE", a oportunidade de estreia já era esperada, em comparação com a volta do lateral no ano passado, após acabar o empréstimo no Trabzonspor, da Turquia. O empresário ainda elogiou a paciência do jogador.

"A gente está sempre esperando, ainda mais que desta vez ele foi convocado para o jogo. Não foi muito de surpresa porque ele estava treinando bem e sabia que a oportunidade ia aparecer. A cabeça dele é boa, sabe lidar bem com as situações. O que ele fez? Estava trabalhando firme para quando surgisse a oportunidade estar pronto. A mesma coisa aconteceu no ano passado, quando voltou no meio de temporada, com o time formado. Mas nos últimos 15 jogos ele jogou e foi bem." disse e completou:

"O Marlon jogou em duas ligas europeias, em Portugal e na Turquia, e foi muito bem nas duas. Praticamente jogou 90% das partidas nos dois clubes. Então ele tem um mercado interessante na Europa. A janela ainda está distante e não teve nada interessante, mas ele tem esse mercado. Claro que ele não jogando a vitrine diminui. Isso é uma situação que o próprio Fluminense acaba desvalorizando ele.", falou.

Depois de o lateral ter tido a primeira chance na equipe, Karan preferiu não opinar sobre a sequência, mas lembrou que o próprio treinador Abel Braga foi quem pediu a contratação dele em 2017:

"Isso depende muito da visão do treinador, do clube, de qual o pensamento que eles têm. Foi o Abel que viu ele contra o Criciúma, foi o Abel que indicou ele... Vejo que o Abel gosta dele. O Marlon está à disposição, treinando, se dedicando... Se tiver que jogar, ele joga.", completou.