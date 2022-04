Técnico do Fluminense - Abel Braga - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Técnico do Fluminense - Abel BragaFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/04/2022 17:04

Rio - Com contrato encerrando ainda em dezembro deste ano, o volante Nonato, que está emprestado pelo Internacional ao Fluminense, pode ter o seu passe comprado em definitivo. O jogador de 24 anos vive boa fase e agrada a diretoria tricolor. A informação é do portal "NETFLU".

Nonato, meia do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense planeja não sofrer com as futuras vendas dos meio-campistas André e Martinelli, revelados em Xerém. Além desses jogadores, o Tricolor conta com Felipe Melo e Wellington que têm vínculos até o fim do ano. A renovação dos atletas na posição está sendo priorizada e pode envolver a permanência de Nonato.

Além disso, para que haja acordo com o Internacional, o Fluminense pode envolver jogadores do seu elenco para comprar Nonato em definitivo. No entanto, o Tricolor entende que ainda é cedo para iniciar uma possível negociação.