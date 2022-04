Germán Cano, atacante do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/04/2022 13:36

Rio - Com 11 gols marcados neste início de temporada, o atacante argentino Germán Cano, do Fluminense, pode acabar entrando para um seleto grupo da história tricolor. O apontamento foi feito pelo site NETFLU,

Com mais 36 partidas a serem disputadas pelo Brasileirão e no mínimo mais quatro pela Sul-Americana, o centroavante está a apenas sete gols para entrar no top 10 artilheiros estrangeiros do Fluminense. Caso alcance a marca, ele deixará para trás o colombiano Yony González, que ocupa a décima posição com 17.

Caso faça no mínimo oito gols, deixará para trás o ex-meio-campista Petkovic, nono colocado, que fez 18. Germán Cano ainda tem mais duas temporadas pela frente com a camisa do Fluminense - já que seu contrato vai até dezembro de 2023.

Confira o top 10:

1º – Welfare (1913-1924) – 167 gols

2º – Russo (1933-1944) – 156 gols

3º – Doval (1976-1978) – 71 gols

4º – Romerito (1984-1989) – 59 gols

5º – Darío Conca (2008-2011/2014-2015) – 56 gols

6º – Villalobos (1951-1954) – 38 gols

7º – Rongo (1940-1941) – 35 gols

8º – Buchan (1905-1909) – 25 gols

9º – Petkovic (2005-2006) – 18 gols

10º – Yony González (2019) – 17 gols