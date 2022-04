Fluminense x Internacional - Maracanã - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 23/04/2022 20:56

Rio - Em meio a maratona de jogos, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Internacional na noite deste sábado (23), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o Tricolor não somou pontos, subiu apenas uma colocação e estacionou na nona posição na tabela da Série A.



O início do primeiro tempo do Fluminense foi seguro, apesar de não ter tido algumas falhas no meio-campo. Neste setor, o Tricolor sofreu com o desfalque do volante Yago Felipe, que servia como ponto de ligação para pressionar o adversário, recuperar a bola e acionar o ataque. Além disso, ainda que tenha Ganso perto do ataque, o jogador era o desafogo do time de Abel Braga.



Na vaga do meio-campista, Abel acionou Martinelli, que fez dupla com André. Ao contrário de Yago, Martinelli é mais técnico e isso influenciou no rendimento do Fluminense. Acontece que o jogador não vive boa fase e, por este motivo, o Tricolor não tomou conta do meio-campo contra o Internacional.



A lateral-esquerda foi assumida por Marlon, que antes era o terceiro reserva do Fluminense. O setor do lateral foi o mais utilizado para o Tricolor criar jogadas. No entanto, tiveram muita dificuldade para penetrar a defesa do Internacional. Por não ter posse no meio-campo, Ganso desapareceu da partida, o que não vinha acontecendo há algumas partidas. O jogador era o ponto de ligação, mas a bola não chegou no veterano.



O primeiro tempo não teve lances cruciais que poderiam ter aberto o placar. O Fluminense, por sua vez, tinha mais posse de bola, mas não soube como aproveitar. Quanto ao Internacional, a equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, jogou no erro do Tricolor. Por outro lado, quando tinha a bola nos pés, fez o mesmo que o adversário e não produziu.



No retorno ao segundo tempo, o Fluminense voltou sem mudanças, enquanto o Internacional trocou por Wesley Moraes por Alemão. Logo no início da etapa final, o atacante mostrou serviço e abriu o placar para o Colorado. Aos 10 minutos, após o jogador e Carlos de Pena receberem instruções do técnico Mano Menezes, o meio-campista chegou pelo lado esquerdo, cruzou na medida e o centroavante, ainda com marcação, só empurrou para o fundo do gol.



O gol foi um golpe baixo para o Fluminense, que acreditou que iria retornar com mais criatividade aos pés de Ganso. Poucos minutos antes, o camisa 10 protagonizou dois lances bastante chamativos, mas ambas as jogadas não conseguiram ser concluídas devido à forte marcação do Internacional.



Aos 16 minutos, o técnico Abel Braga decidiu desmanchar o esquema tático com três zagueiros. Na ocasião, sacou David Braz e Willian Bigode e substituiu os jogadores por Jhon Arias e Luiz Henrique. Por sua vez, Mano Menezes trocou Wanderson por David para manter o fôlego no ataque colorado.

Aos 29 minutos, o Internacional ameaçou o gol de Fábio. Na ocasião, Carlos de Pena recebeu na entrada da área, girou, bateu colocado, mas o goleiro do Fluminense fez uma excelente defesa e desviou o perigo para a linha de fundo. O jogo continuou bastante truncado, apesar das mudanças do Tricolor, que não surtiram efeito. Por sua vez, o Colorado não se impôs também, mas destacou o privilégio de ter aproveitado uma das raras oportunidades para abrir o placar.

Sem fôlego, o Fluminense permaneceu sem efetividade para se infiltrar na defesa do Internacional. No caso do Colorado, a equipe trabalhou apenas no contra-ataque e se posicionou com uma linha bem definida para surpreender o Tricolor. O 1 a 0 para o adversário foi bastante satisfatório para Mano Menezes, que conseguiu estrear com vitória.