Marlon, lateral do Fluminense - Divulgação

Publicado 24/04/2022 19:35

O Fluminense teve algumas novidades no time titular para a partida com o Internacional, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma delas foi o lateral-esquerdo Marlon. Sem chances nos últimos quatro meses, o jogador entrou na virada sobre o Vila Nova na Copa do Brasil e ganhou a primeira oportunidade como titular. Ele mesmo admitiu que sentiu o ritmo de jogo e os números mostram isso.



De acordo com o "Footstats", Marlon se tornou o primeiro com mais cruzamentos errados em uma única partida na Série A do Brasileirão, com 11 vezes. Ele foi o líder disparado no time nesse quesito. Calegari, o segundo, errou quatro. Ele acertou apenas três. Nos passes, o lateral deu 31 certos e quatro errados. Ele também teve uma finalização para fora.



Nos lançamentos, Marlon deu cinco errados e um certo, novamente liderando o time nesse quesito negativo, além de ter duas perdas de posse. No entanto, o jogador teve uma virada de jogo certa, uma assistência para finalização.

Após a partida, Marlon admitiu na zona mista que talvez tenha sofrido com a falta do ritmo de jogo, já que ficou parado muito tempo. Depois de terminar 2021 como titular absoluto, o jogador perdeu espaço com Abel Braga. Ele só tinha sido relacionado duas vezes antes de se destacar contra o Vila Nova.



"Eu estava à disposição, mas sabemos que só um pode jogar na posição. É chato ficar fora, mas você fica preparado. Acredito que sofri um pouco com a falta de ritmo de jogo, mas tem muito a melhorar ainda no aspecto físico e técnico. É bom estar no campo", afirmou o jogador.



Com o resultado, o Tricolor fica em 11º lugar, com quatro pontos em três partidas, mas ainda pode cair ao final da rodada. O Fluminense volta a campo na terça-feira pela Copa Sul-Americana, quando enfrenta o Unión Santa Fe, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é no domingo, contra o Coritiba, no Couto Pereira.