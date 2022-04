Abel Braga - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Abel BragaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/04/2022 11:53

Rio - O treinador Abel Braga assumiu as atuações ruins que o Fluminense vem tendo após o título do Campeonato Carioca. No brasileirão, o time tem a campanha de empate com o Santos, vitória diante do Cuiabá e a derrota contra o Internacional. Além da goleada de 3 a 0 sofrida contra o Junior Barranquilla, pela Sul-Americana. Em coletiva de imprensa depois de perder o último sábado (23), contra o Inter, no Maracanã, o técnico afirmou que um empate teria sido justo, porém, ele reconheceu que 'está faltando alguma coisa'.

"Nós tentamos jogar, mas não conseguimos. O jogo merecia terminar empatado? Acho que sim. Número de chances foi quase nenhuma para eles e para nós. Tivemos uma com Cano, Calegari, mas não conseguimos conter. Até a chegada no último terço, nosso setor defensivo estava suportando. Nós não conseguimos marcar a transição, quando roubavam a bola. Não vou cair na tecla do cansaço. Mais uma vez perdi jogador com poucos minutos. André acabou ficando, Martinelli não conseguia mais. Às vezes o torcedor aplaude com derrota. Hoje não podiam aplaudir. Tentamos tudo que podíamos, mas não foi possível", falou antes de frisar:

"Depois da conquista do Carioca, já são quatro jogos em que nós estamos devendo. Temos consciência disso, temos que colocar a mão na consciência, todos nós. Eu em primeiro lugar, porque sou eu que escalo. Está pouco", acrescentou.

Questionado sobre o esquema com três zagueiros, o treinador respondeu que não é o problema do Fluminense, mas confessou que há algo faltando, mas não sabe dizer o que.

"Não vou abdicar dos três centrais, fomos campeões cariocas dessa maneira. Ficamos nove jogos sem sofrer gols. Não é por questão de esquema, não. Acho que no momento temos que ter consciência que devemos produção, não estamos tendo vibração, ser aquele time leve... Está faltando alguma coisa, vou tentar descobrir. Terça-feira é jogo contra time argentino, sabemos que é pegado. Tem jogadores que vem numa sequência enorme, casos do Nino, do André. Vamos rever alguma coisa", afirmou.

Após a derrota, Abel Braga e o presidente do clube, Mário Bittencourt, foram hostilizados pelos torcedores. Jogadores como Calegari e Luiz Henrique também foram alvos da torcida. Além de Willian Bigode, que também foi vaiado quando foi substituído por Jhon Arias aos 15 minutos do segundo tempo.