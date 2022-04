Fred em último duelo entre Fluminense e Santa Fe, em maio de 2021, pela Libertadores - Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC

Publicado 25/04/2022 15:55

Rio - O Fluminense enfrenta o Unión Santa Fe na próxima terça-feira (26), às 21h30, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Maracanã e já é possível ver torcedores do clube argentino nos arredores do estádio. Ainda são esperados mais ônibus com grupos de torcidas no Rio de Janeiro, de acordo com informação do "GE".

Conforme noticiou o site, 46 simpatizantes do Unión chegaram ao palco do jogo para adquirir ingressos e disseram que esse era apenas o primeiro grupo e que ainda desembarcariam um total de 30 ônibus na cidade a fim de acompanhar o jogo.

O número pouco mais expressivo de estrangeiros nessa partida tem a justificativa de que esta é a rodada decisiva para a classificação para as oitavas de final da competição. Do total de quatro times do grupo H, apenas um avança de fase. O Unión Santa Fé ocupa o segundo lugar da tabela, com quatro pontos. O Tricolor aparece em sequência, em terceiro, com três.