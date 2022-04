Treino do Fluminense 25/04/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 25/04/2022 - CTCC - Abel Braga Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 25/04/2022 20:19

Rio - Pressionado na Sul-Americana, o Fluminense pode contar com o retorno do volante Yago Felipe e do atacante Caio Paulista para a lista de relacionados contra o Unión de Santa Fe, da Argentina, nesta terça-feira (26), às 21h30, no Maracanã. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Por outro lado, não deverá contar com a presença de Manoel, que saiu com dores musculares, ainda no primeiro tempo, na derrota por 1 a 0 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no último sábado.

Ainda de acordo com o jornalista, o zagueiro virou dúvida e pode ser poupado para o confronto da Sul-Americana. Além disso, o Fluminense não deve informar sobre a situação de Manoel para entregar "pistas" ao adversário.