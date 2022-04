Mário Bittencourt - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 25/04/2022 21:40

Rio - Em nota oficial, o Fluminense negou que há divergência na diretoria tricolor sobre a montagem do elenco para a disputa de todas as competições nesta temporada de 2022. O assunto veio à tona após o pronunciamento do técnico Abel Braga sobre o planejamento do Tricolor, em entrevista coletiva, no último sábado. A informação é do portal "GE".

"Não há qualquer divergência na diretoria do Fluminense em relação à priorização das diferentes competições. Desde antes do início da temporada, o elenco foi planejado para que o time entre em campo, em todos os campeonatos, com a força máxima de que disponha no momento de cada partida, observadas as condições físicas, técnicas e fisiológicas dos atletas", diz a nota oficial do Fluminense ao portal 'GE'.

Nesta terça-feira (26), o Fluminense enfrenta o Unión Santa Fe, às 21h30, no Maracanã, pela fase de grupos da Sul-Americana. No próximo domingo, o Tricolor volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira, pela quarta rodada da Série A.